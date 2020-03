Xiaomi Mi Note 10 Pro: High-End für die Massen

Der Arbeitsspeicher ist ebenfalls flott genug für die tägliche Arbeit, allerdings nicht ganz so schnell wie der brandneue LPDDR5-RAM in Samsungs Galaxy S20 (Ultra). Bemerkbar macht sich das - ebenso wie der nicht ganz neue Prozessor - in der Praxis am ehesten dann, wenn man die vollen 108 Megapixel der Kamera ausschöpft und mehrere Fotos hintereinander speichern möchte. Hier ist das Arbeitstempo eine Spur geringer als bei der Konkurrenz. Weil man standardmäßig schon zum Speichersparen nicht in dieser Qualitätsstufe fotografiert, kann darüber aber hinweggesehen werden.