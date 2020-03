Drogenlenker nach tödlichem Unfall verurteilt

Wegen eines tödlichen Verkehrsunfalls am 5. Juli 2019 in Schwarzach im Pongau ist am Donnerstag ein 25-Jähriger bei einem Prozess in Salzburg zu einer teilbedingten Haftstrafe von zwölf Monaten, davon zwei Monate unbedingt, verurteilt worden. Der Autofahrer hat die Kollision unter Einfluss von suchtmittelhältigen Medikamenten verursacht. Ein 84-jähriger Pkw-Lenker starb zwei Tage später im Spital.