Prost! Im Vorjahr wurde wieder mehr Bier verkauft

Lager- und Märzenbier am beliebtesten

Lager-/Märzenbier wird im Inland am häufigsten getrunken: Rund 5,6 Mio. hl bedeuten 65 Prozent Marktanteil unter den Biersorten. Zweistellig zugelegt haben 2019 alkoholfreies Bier und Radler, Zuwächse gab es auch bei Weizenbier und so genannten „Kreativbieren“. Rückläufig waren u. a. Pils und Bockbier.