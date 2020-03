Pleite-Saison der ÖSV-Damen endet „urplötzlich“

Dass die „sicher durchwachsene Saison“ schlechter bewertet werde, als sie tatsächlich sei, machte Mitter an Formkrisen einzelner etablierter Läuferinnen fest. „Die, die dir vor allem im Speed-Bereich einmal einen Tag mit einem Sieg retten können, haben nicht ganz so ihre Saison gehabt.“ Gemeint waren damit etwa Nicole Schmidhofer, die Abfahrts-Disziplinsiegerin des Vorwinters, oder die erfahrene Ramona Siebenhofer, die in Super-G und Abfahrt nicht über einen neunten Rang hinausgekommen ist. Andere, wie Eva-Maria Brem und Anna Veith, haben den Anschluss an die Weltspitze nicht geschafft.