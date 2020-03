Jolie: Zwei ihrer Töchter mussten operiert werden

Über ihren Ex-Mann Brad Pitt verlor Angelina Jolie in dem Essay zwar kein Wort, Insider bestätigten allerdings, dass der Hollywoodstar seinen Töchtern in dieser Zeit ebenfalls beigestanden sei. Der Oscarpreisträger sagte deshalb sogar kurzfristig sein Kommen bei den BAFTA Awards, die am 2. Februar in London verliehen wurden, ab.