Auch Kaiserenkel Karl mit Coronavirus infiziert

„Danke an alle, die mich betreut haben“

Die Betreuungskette klappte wie am Schnürchen. „Ein Team in Schutzanzügen machte den 5-Minuten-Test. Am Tag danach brachte ein Polizist das Ergebnis: Coronavirus-positiv!“ Seither befindet sich der Kaiserenkel zu Hause. „Dank an alle, die mich höchst nett und korrekt betreut haben!“, so Habsburg.