Neun süße Babykätzchen in Karton ausgesetzt

Es sind Momente wie diese, in denen es vielen Katzenbesitzern kalt über den Rücken läuft. Neun teils erst zwischen drei und vier Tage alte Babykatzen wurden, und das wohl zu Beginn des vergangenen Wochenendes, in einen Karton gepfercht und dann in einem Gebüsch in den Stockerauer Auen ausgesetzt. „Durch einen glücklichen Zufall erschnüffelte der Hund eines Spaziergängers die jungen Katzen“, heißt es dazu nun aus dem Tierheim Dechanthof in Mistelbach, wo die Samtpfoten mittlerweile untergebracht sind. Eben dort will man die niedlichen Kätzchen nun auch aufziehen.