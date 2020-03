US-Aktienkurse wegen Coronavirus eingebrochen

Der Handel am weltweit wichtigsten Börsenplatz hat an der New Yorker Wall Street am Montagmorgen mit einem Schock begonnen. Die US-Leitindizes Dow Jones sowie der S&P 500 fielen zum Handelsstart um jeweils etwa sieben Prozent und damit so stark wie zuletzt vor zehn Jahren. Der Handel war sogar kurzzeitig unterbrochen, weil großflächige Verkäufe eine automatische Maßnahme in Gang setzten, die nach der Finanzkrise 2008 eingeführt wurde.