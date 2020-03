Corona: Südtirol beendet schon jetzt Wintersaison

Schon 366 Corona-Tote in Italien

Die Zahl der Coronavirus-Toten in Italien steigt rasant: Innerhalb eines Tages seien 133 Menschen der neuartigen Lungenkrankheit erlegen, teilten die Behörden am Sonntagabend in Rom mit. Allein in der Region Lombardei wurden seit Samstag 103 Tote registriert. Insgesamt starben in Italien bisher 366 Menschen am Coronavirus.