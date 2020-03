Messerattacke: Opfer am Gehsteig liegend entdeckt

Blutige Messerattacke in Wien-Favoriten: Ein Afghane (16) soll im Streit auf einen jungen Mann eingestochen haben. Das Opfer erlitt mehrere Stichverletzungen am Rücken und am Oberschenkel. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Täter konnte wenig später von der Polizei auf der Straße gestellt werden. Er ist laut Polizei geständig.