„Es macht keinen Sinn“ - Klopp sauer wegen VAR

England-Leader Liverpool gewann nach seiner in der Vorwoche gerissenen Siegesserie in Watford (0:3) am Samstag gegen das abstiegsgefährdete Bournemouth mit 2:1. Der Heimerfolg der „Reds“ war allerdings wenig souverän. Für Kult-Coach Jürgen Klopp war daran aber auch der frühe Gehentreffer von Callum Wilson schuld. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.