Steirische Künstler erobern New York

Der rote Faden wäre auch so erkennbar gewesen. Evamaria Schaller breitet ihn in der Eröffnungsperformance dennoch demonstrativ über die vielen Halbstöcke des Österreichischen Kulturforum in Manhattan aus - und zwar mit ihrem Mund, den sie schwarz färbt und später mit Taschentüchern vollstopft. Sie schlägt sich, sie entblößt sich. So kurz und prägnant wie intensiv ist die Performance der Grazerin als Reaktion auf Brus.