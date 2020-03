EU-Staaten begrüßen Waffenruhe für Idlib

„Minimum an Sicherheit“

Alexander Schallenberg betonte, es gehe darum, eine Situation in Nordwestsyrien zu schaffen, in der die fast eine Million Binnenvertriebene „ein Minimum an Sicherheit“ hätten und in ihrem Land verbleiben könnten, sagte Schallenberg am Freitag vor dem EU-Außenministertreffen in Zagreb. „Dazu wird auch die Europäische Union ihren Beitrag leisten“, sagte der Außenminister.