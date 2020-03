Billiger wohnen dank Pacht: Neu in Klagenfurt

Der Betriebs- und Heizkostenpreis liegt bei 9,9 Euro pro Quadratmeter - billiger geht’s nicht. Die 56 Wohnungen wurden in Holzmassivbauweise errichtet, haben auch eine Tiefgarage. „Die Morogasse ist ein Vorzei- geprojekt für kostengünstiges Bauen in Österreich“, sagt ÖKO-Geschäftsführer Wolfgang Stabauer. „Gemeinden, die Wohnraum für junge Paare und Familien suchen, sollten sich die Morogasse ansehen.“ Es ist ein langfristiges Projekt, so macht auch die Landwirtschaftskammer ihr Geschäft. In Villach werden künftig einige Wohnanlagen nach demselben Modell gebaut.