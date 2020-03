„Ernüchternd!“ ÖSV-Pechvogel verletzt sich schwer

Von Verletzungen und Schmerzen geplagt

Hütter ist seit geraumer Zeit von Verletzungen und Schmerzen geplagt. In der vergangenen Saison (2018/19) hatte sie erst wegen einer Knorpelfraktur an der rechten Oberschenkelrolle und dann wegen eines Innenbandeinrisses im rechten Knie, sowie eines Muskelfaserrisses in der linken Wade pausieren müssen und auch die WM in Aare verpasst. Beim Weltcupfinale in Andorra verletzte sie sich das dritte Mal in jenem Winter.