Kriminelle recyceln Atemschutzmasken von Müllhalde

Experte: „Masken nur für Kranke sinnvoll“

Zuvor sah sich das Gesundheitsministerium in Thailand genötigt, etwas klarzustellen: Die in der Medizin genutzten Masken seien nicht wiederverwendbar. Experten sagten außerdem, dass gesunde Menschen im Alltag keine Masken benötigen und die Schutzwirkung vieler Produkte beschränkt ist. Sinnvoll ist es eher für Kranke, den Schutz zu tragen, damit sie andere Menschen nicht infizieren. In einem niedersächsischen Krankenhaus wurden bereits 1.200 Mundschutzmasken aus einem Lagerraum gestohlen. In einigen österreichischen Spitälern gab es offenbar einen Schwund an Schutzmasken und Desinfektionsmitteln, teilweise haben die Verantwortlichen mit der Ankündigung von stichprobenartigen Kontrollen reagiert.