Mercedes will bis Ende 2020 klimaneutral sein

Mercedes will nicht nur sportlich in der Formel 1 weiter vorneweg fahren, sondern auch beim Thema Nachhaltigkeit das Tempo vorgeben. Der deutsche Autobauer, der in diesem Jahr den siebenten Titel in Serie sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung gewinnen kann, stellte am Dienstag ein entsprechendes Programm vor.