Sechs Coronavirus-Fälle bei der UAE-Tour!

Mitglieder des französischen Radsport-Teams Cofidis hatten angegeben, willkürlich in Abu Dhabi festgehalten zu werden. „Wir werden gegen unseren Willen an einem Ort festgehalten, den wir nicht ausgewählt haben - und das für eine unbekannte Zeitspanne“, hatte Cofidis-Teamchef Thierry Vittu in einer Mitteilung vom Dienstag gesagt. „Wenn wir jemanden aus dem Hotel auf dem Flur treffen, rennt er weg. Wir werden wie Pestopfer behandelt“, ergänzte Vittu. Er und sein Team waren in den Vereinigten Arabischen Emiraten bei der UAE-Tour im Einsatz.