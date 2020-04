Diese normalen Jobs hatten die Royal-Ladys einst

Und was machte wohl Herzogin Meghan, das jüngste eingeheiratete Mitglied der britischen Königsfamilie, vor ihrer Ehe mit Prinz Harry? Nach ihrem Theaterstudium trat sie unter anderem in der Show „Deal or no Deal“ als Koffergirl auf. Es folgten Gastauftritte in einigen Hollywoodproduktionen, darunter „90210“, „Without a Trace“, „Castle“ und „Kill The Boss“.