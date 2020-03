Rauchenwald: „War noch nie so aufgeregt“

In der Quali-Runde gab zwar Znaim im Heimspiel gegen Dornbirn ein 3:1 aus der Hand, löste am Ende mit 5:3 aber das letzte freie Play-off-Ticket. Fehervar verabschiedete sich mit einem 6:5 n. V. in Linz und Innsbruck mit einem 3:6 bei Villach in den Urlaub.