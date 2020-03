Ex-Flüchtling kocht sich in Halleiner Stadtpolitik

„Hallein ist mein neues Zuhause, darum will ich mitgestalten“, sagt Saad Saadoullah (41). Der Syrer mit einem Master-Abschluss in Tourismus kam vor fünf Jahren von Latakia über die Türkei als Flüchtling nach Salzburg. Nach seinem positiven Asylbescheid im Jahr 2017 kellnerte der 41-Jährige im Hotel Sacher. 2019 zog Saadoullah nach Hallein und eröffnete dort sein orientalisches Restaurant in der Oberhofgasse.Dort lernte er Mitterlechner (32) kennen. „Wir waren oft bei Saad essen und sind schnell ins Reden gekommen“, erzählt Mitterlechner von der BASIS-Liste über die Begegnung mit dem Polit-Neuzugang.