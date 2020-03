Sicherheitsspektakel der Einsatzkräfte ist fix

„Seit mehr als einem halben Jahr laufen bereits die Vorbereitungen für den Sicherheitstag“, wundert sich Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FPÖ) über einen Gemeinderatsantrag der ÖVP für eben dieses Event. „Die Sicherheit ist in Linz in sehr guten Händen. Dazu braucht es jetzt sicherlich keine um etliche Monate verspäteten Denkanstöße der ÖVP“, so Raml weiter.