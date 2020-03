Tirolerin hilft in der Karibik beim Fasten

Trinkkuren, Massagen, Yoga und viel Bewegung

Bis zum 3. April bietet die Tirolerin derzeit im Ferienhaus „Im Franzerl“ am Kärntner Weissensee Wohlfühlseminare an. „Der Tag der An- und Abreise kann dabei frei gewählt werden“, sagt Entstrasser. Denn ein Seminar wird auf jeden Einzelnen individuell abgestimmt. Fad wird den Teilnehmern in entspannter Atmosphäre bestimmt nicht: Nach einer letzten gemeinsamen Nahrungsaufnahme am Anreisetag folgen unter anderem eine spezielle Trinkkur mit Säften und Suppen, viel Bewegung in der Natur, Yoga, Meditation und Massagen. „Faste dich schön bedeutet aber auch, sich wieder selbst zu spüren und mit Lebensfreude neue Wege zur inneren und äußeren Schönheit zu finden“, ist Entstrasser überzeugt.