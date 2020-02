Maßnahmen für Bürokratieabbau: „Mehr Hausverstand“

Eine wichtige Grundvoraussetzung für einen attraktiven Standort Niederösterreich ist das Miteinander zwischen den Wirtschaftsbetrieben und der Politik. „In den letzten Jahren war Niederösterreich auf einem guten Weg. Insgesamt ist die Anzahl der Unternehmen in den letzten fünf Jahren um über 9.200 gewachsen. Jedes fünfte Unternehmen österreichweit hat seinen Sitz in Niederösterreich. Damit sind wir das Unternehmerland Nummer 1.“ Diesen Weg wolle man gemeinsam mit Jochen Danninger fortsetzen, so Ecker in der Pressekonferenz.