Mediziner beruhigt: Hoffnung bei Corona in Sicht

Und wie verhält man sich, wenn man den Verdacht hat, infiziert zu sein?

Nicht gleich in eine Ambulanz fahren oder sich zum Hausarzt in den Warteraum setzen, damit im Ernstfall nicht weitere Personen angesteckt werden. Die Hotlines von AGES (0800 555 621) oder 1450 anrufen. Dort steht rund um die Uhr geschultes Personal zur Verfügung, das fachgerecht beraten kann, was zu tun ist. Es wird außerdem in Kürze möglich sein, nach Rücksprache mit den Experten der Hotline einen Abstrich zu Hause durchzuführen, um eine rasche Diagnose zu erhalten.