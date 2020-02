Die Dombesucher verzeihen das fehlende Weihwasser

Die Schritte der Besucher hallen durch den Salzburger Dom. Die Touristen knipsen Fotos, staunen über die Ikonen, verschwinden in der Krypta. Alles wie immer. Doch: Auf dem Grund der Weihwasserbecken stehen Schilder: „Aus aktuellem Anlass bezüglich Coronavirus verzichten wir bis auf weiteres auf die Verteilung von Weihwasser.“ Ein Ehepaar aus Dorfen in Bayern: „Wir glauben sowieso nicht ans Weihwasser. Ganz abgesehen von Corona ist das eine gute Maßnahme in der Grippesaison.“ Die Freundinnen Mouyinati und Xenia aus Bayern sind nicht begeistert: „Wir verstehen die Maßnahme schon. Aber Weihwasser gehört zu einem Kirchenbesuch dazu.“