Ausgesetzt und im Stich gelassen

Da der Hund sehr scheu ist, war eine Sicherung durch anlocken nicht möglich. Die Bauern in der Umgebung sowie die Jägerschaft wurden informiert. Die Obfrau und Hundeexpertin Offenberger platzierte am Dienstag eine Lebendfalle, um das in der Kälte und Schneegestöber herumirrende arme Tier einzufangen. Zum Glück ging der hungrige Hund in den Morgenstunden in die Falle und konnte von Fr. Offenberger gesichert werden und von ihr mit nach Hause genommen werden, wo er erstversorgt wurde und nun zur Ruhe kommen kann.