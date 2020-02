ManUnited lockte Haaland mit 60-Millionen-Paket

„Es waren viele Vereine interessiert, aber Dortmund hatte wohl einfach die besten Argumente. Der BVB hat genau diesen Spielertypen für diese Position gesucht. Und wie man sieht, war es eine gute Entscheidung“, so Freund. In acht Spielen für Dortmund kam Haaland schon auf 12 Treffer, zudem sorgte in der laufenden Saison schon für zahlreiche Rekorde.