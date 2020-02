Kurz bei Johnson: „Positionen noch auseinander“

In einer Übergangsphase bis Jahresende bleibt das Vereinigte Königreich noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion. Die EU stellt London für die Zeit danach ein Freihandelsabkommen ohne Zölle in Aussicht, will aber auch weitreichende Vereinbarungen in Bereichen wie der Außenpolitik und der Inneren Sicherheit schließen. Der Zeitplan für die schwierigen Verhandlungen ist eng.