„Nach Brexit muss alles neu aufgebaut werden“

Am 31. Jänner um Mitternacht endet britische Mitgliedschaft

Im Juni 2016 hatten die Briten in einem Referendum mehrheitlich für den EU-Austritt gestimmt. Es folgten zähe Verhandlungen, mehrfach wurde der Brexit verschoben. Am 31. Jänner ist es nun so weit: Um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit endet die 47 Jahre währende EU-Mitgliedschaft Großbritanniens.