Mordfall Lucile: Angeklagter (43) vor Auslieferung

Ähnlicher Mord an einer Joggerin in Deutschland

Doch erst ein ähnlicher Mord an einer Joggerin (27) im deutschen Endingen im Jahr 2016 ließ bei den schon fast verzweifelten Ermittlern den Knoten platzen. Weil auch hier ein Fernfahrer als Mörder in Betracht gezogen wurde, werteten die Ermittler rund 50.000 Lkw-Mautdaten aus. Zudem konnte die Hubstange dem Lkw-Typ „Iveco“ zugeordnet werden. Anfragen bei Speditionen und später erhaltene Daten, wonach das Handy des Rumänen in Tatortnähe in Endingen eingeloggt war, mündeten in einem Speicheltest beim nun dringend Verdächtigen – diese Spur mit der Nummer 4334 führte zum Treffer!