Deutscher (46) krachte bei Wendemanöver in Auto

Kurz vor 7 Uhr fuhr der 46-Jährige auf der B189 in Fahrtrichtung Holzleiten, verpasste aber die Ausfahrt Richtung Imst. Der Pkw-Lenker versuchte daraufhin in einer Ausweiche umzukehren und übersah das entgegenkommende Fahrzeug einer 68-jährigen Deutschen. Die Frau geriet durch den Aufprall ins Schleudern, kam in Folge von der Fahrbahn ab und krachte in einer Böschung. Die 68-Jährige wurden durch den Unfall erheblich verletzt - ihre beiden mitfahrenden 10-jährigen Enkelkinder blieben unverletzt, wurden jedoch zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus nach Zams gebracht, heißt es von Seiten der Polizei.