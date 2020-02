Hautkrebs bei Lugner: „Muss das in Griff kriegen“

„Im Herbst werden Sie 88. Wie geht es Ihnen gesundheitlich?“, hatte Conny Bischofberger Lugner im großen Interview nach dem Opernball, der für ihn durch Stargast Ornella Muti ein großer Erfolg wurde, gefragt. Die Antwort, fast schon nebenbei gegeben, lässt in der Sekunde aufhorchen: „Eigentlich relativ gut. Aber jetzt hat der Worseg (Anm.: Lugners Schönheitschirurg Arthur Worseg) einen Hautkrebs bei meinem Ellbogen entdeckt.“ Eine Operation dürfte anstehen: „Das müssen wir jetzt in den Griff kriegen“, so Lugner.