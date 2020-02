Ego-Trip der Staatschefs verhinderte Einigung

Viele EU-Bürger erwarten sich, dass die Staatengemeinschaft ihr Geld und ihre Energie für Zukunftsthemen einsetzt wie den Klimaschutz oder die Forschung. Stattdessen waren die Regierungschefs vor allem darauf bedacht, für ihr Land am meisten Geld herauszuholen, wenn möglich auf Kosten anderer. Daher wunderte sich am Ende niemand, dass der Gipfel ergebnislos abgebrochen wurde. Es „fehlen“ rund 70 Milliarden Euro. Doch schon am 5. März könnte es eine Fortsetzung geben.