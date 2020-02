Ein Arbeiter hievt zwölf Tonnen Gepäck

„Es ist der schlimmste Arbeitstag im Jahr“, sagt Alexander Weiß und lacht. Er ist verantwortlich für die Gepäckförderanlagen am Salzburger Flughafen. Heute heißt es anpacken – noch mehr als sonst. „An einem normalen Tag haben wir rund 3000 Gepäckstücke. Heute werden es etwa 40.000.“ Um das zu stemmen, stellt er an den Wintercharter-Samstagen Aushilfskräfte ein. Wo sonst vier Personen Gepäck hieven, sind jetzt mehr als zwanzig am Schwitzen. „Die meisten haben einen anderen Job. Sie sehen es als Workout, um fit zu bleiben.“ Jeder Arbeiter stemmt am Tag rund 800 Koffer – mehr als 12 Tonnen Gewicht.