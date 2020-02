So kommen Sie in der Nacht sicher nach Hause

Viele Menschen rufen sich in der Nacht ein Taxi, um sicher nach Hause zu kommen. Dass so eine Fahrt aber auch schrecklich enden kann, zeigt der Fall eines Grazer Taxilenkers, der am 2. Februar eine junge Frau vergewaltigt haben soll. Während der Fahrt sei er in eine Schotterstraße abgebogen und habe sich an der jungen Mitfahrerin vergangen. Danach soll er sie in der Stadt abgesetzt haben. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter ausforschen, er sitzt derzeit in U-Haft.