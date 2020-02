Graz: Taxilenker soll Frau (19) vergewaltigt haben

Nach der Tat an einem Sonntag in der Früh soll der Mann die junge Frau nach Andritz zum Hauptplatz gebracht haben, dort ließ er sie aussteigen. Über die Rufgruppe und deren Aufzeichnungen kamen die Ermittler auf den Fahrer, er wurde am 4. Februar festgenommen. Laut einem Polizeisprecher sitzt der Mann in der Justizanstalt Graz-Jakomini in U-Haft, er soll sich bisher nicht geäußert haben. Der Taxler war bisher nicht aufgefallen.