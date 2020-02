Probleme bei Reaktivierung von Kundenkonto

Kurz vor Weihnachten haben Betrüger das Amazon-Konto von Manuel Z. gehackt. Und dabei dessen hinterlegte E-Mail-Adresse sowie das Passwort geändert. Als dem Wiener das auffiel, versuchte er sofort, mit dem Online-Händler in Kontakt zu treten - was sich schwierig gestaltete. „Erst nach drei Chats mit dem Kundenservice wurde mein Konto gesperrt und die E-Mail-Adresse korrigiert, so dass das Unternehmen wieder Nachrichten an mich übermitteln konnte“, so der Leser.