Ministerin Raab in Berlin: Auf Linie mit Seehofer

Besonders interessiert habe Widmann-Mauz, wie Österreich Sprachkurse auch in entlegeneren Regionen organisiere, etwa mit ehrenamtlichem Engagement oder in die Gegenden entsandten Dolmetschern. Beraten habe man sich auch zum Thema Kopftuchverbot, wo sie die unterschiedliche juristische Situation in Österreich dargelegt habe, sagte Raab. In Deutschland ist die Frage ja großteils auf Länderebene geregelt und dort gab es durchaus unterschiedliche Judikaturen zu dem Thema. Nach Wien nehme sie unter anderem die Idee eines Quiz mit, mit dem das Thema spielerisch angegangen werden kann, so Raab.