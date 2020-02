„Dann soll Schröcksi selbst die Skier anschnallen“

In dieser Ausgabe von „Krone oder Kasperl“ geht der Sportchef der Kronen Zeitung, Peter Frauneder, hart mit Österreichs Alpin-Skifahrern ins Gericht. Warum Präsident Peter Schröcksnadel selbst die Skier anschnallen sollte, wieso Rapid- und Austria-Fans die eigenen Teams abstrafen, wie nahe die „Krone“ für LASK-Goalie Alex Schlager ist, wie Kathi Truppe ihren Stockerlplatz in Kranjska Gora feierte, wie hoch Stefan Krafts Erfolg am Kulm einzuschätzen ist, und vieles mehr bespricht Frauneder hier im Video (oben) mit Moderator Michael Fally.