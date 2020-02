Reine Männerclubs im Vorstand „nicht zeitgemäß“

Trotz Anstieg immer noch wenige Frauen in Vorstandsposten

Der Frauenanteil in den Vorständen großer Unternehmen in Deutschland ist im vergangenen Jahr zwar etwas stärker gestiegen als zuvor, wie aus dem Ende Jänner veröffentlichten Managerinnen-Barometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervorgeht. Eine Geschlechterparität bleibt demnach aber in weiter Ferne: In den 200 umsatzstärksten Unternehmen hatten Frauen laut DIW 2019 insgesamt 94 von 907 Vorstandsposten inne - das entspricht einem Anteil von etwas mehr als zehn Prozent.