NGO plant Ausbildungsakademie für Seenotretter

EU-Außenbeauftragter kritisiert Österreichs Blockadehaltung

EU-Außenbeauftragter Josep Borrell hatte seine Kritik an der Blockadehaltung Österreichs am Wochenende verstärkt. Nachdem er in einem Zeitungsinterview betont hatte, dass es „keine Belege“ für den Pull-Effekt auf Migranten gebe, brachte er seinerseits das Relevanzargument gegen Österreich vor. Falls nur ein einziges Land, das nicht einmal eine Marine habe, gegen die Marinemission sei, könne man nicht sagen: „,Oh, es tut mir so leid. Ich habe keine Einstimmigkeit.‘ Das ist lächerlich“, sagte Borrell am Sonntag bei der Münchner Sicherheitskonferenz.