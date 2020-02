Borrell sieht „keinen Beleg“ für Migrantenzuwachs

In diesem Zusammenhang fordert er mehr Einsatz von der EU in diesem Gebiet. „Es reicht nicht, die Sicherheitskräfte in Mali und anderen Staaten nur in Trainingscamps auszubilden, die europäischen Ausbilder müssen sie auch bis zum Kampf begleiten und dort anleiten“, so Borrell. Dies würde auch österreichische Soldaten betreffen. Das Bundesheer ist in dem Gebiet in Mali an dem UNO-Stabilisierungseinsatz MINUSMA sowie einer EU-Ausbildungsmission (EUTM) beteiligt.