FPÖ plant Volksbegehren zu den ORF-Gebühren

FPÖ will zeigen, „wie man sich Gebühren ersparen kann“

Hofer war es auch, der vor zehn Tagen via Twitter den Start einer großen „Info-Offensive zur GIS“ angekündigt hatte. Ein Teil der Kampagne - das teilte der Parteichef bereits in seinem Tweet mit - wird sein, dass die FPÖ Wege aufzeigen wird, „wie man sich die Gebühren ersparen kann“.