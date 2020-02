Coronavirus-Schiff: 400 US-Bürger von Bord geholt

Erster Toter in Europa, erste Erkrankung in Afrika

Laut offiziellen Angaben sind in China bereits 1665 Menschen an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, etw a 68.500 Menschen gelten als infiziert. Es sei „unmöglich“, den weiteren Verlauf der Epidemie vorherzusagen, betonte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Sonntag. In Europa ist bisher ein Todesfall eines Chinesen in Paris registriert worden, wie die Behörden am Samstag mitteilten.