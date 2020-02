Männliche Leiche bei Turm von Burgruine entdeckt

Am Samstagvormittag ist in Kaumberg im Bezirk Lilienfeld (NÖ) eine männliche Leiche auf der Burgruine Araburg entdeckt worden. Mittlerweile konnte die Identität geklärt werden: Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen 19-Jährigen, bestätigte die Polizei am Nachmittag.