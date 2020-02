Dortmunder Torshow! Haaland blamiert Hütter-Elf

Der Neunte Frankfurt, bei dem die ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger und Stefan Ilsanker durchspielten, droht damit am Wochenende aus den Top Ten zu fallen. Und das vor der ersten von zwei Begegnungen mit Salzburg im EL-Sechzehntelfinale am Donnerstag in Frankfurt. Die „Bullen“ hatten kurz zuvor in der Bundesliga den Heimschlager gegen den LASK mit 2:3 verloren und damit auch kein Selbstvertrauen tanken können.