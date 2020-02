Der Tag der Liebenden lässt die Kassen klingeln

Das Erste, was einem zum Valentinstag einfällt, sind die roten Rosen. Mitunter sind sie auch das Letzte, was man(n) noch besorgt: Mancher Kunde kauft erst am Abend des 14. Februar einen Strauß. „Vielleicht auf dem Heimweg“, schmunzelt Simone, Floristin in der Gärtnerei Jäger in Thaur. „Junge Männer verschenken klassisch rote Rosen“, erzählt sie, „Frauen bringen auch Kolleginnen oder Verwandten etwas mit.“ Beliebt bei Jung und Alt seien lockere, duftende Sträuße.