80-Jährige stürzte mit Auto in den Tod

Gegen 15.30 Uhr am Nachmittag ging am Donnerstag der Notruf beim Rettungshubschrauber-Stützpunkt am Flugplatz in Öblarn ein. Eine 80-jährige Frau ist aus bisher ungeklärter Ursache zwischen Michaelerberg-Pruggern und Gröbming (Bezirk Liezen) mit ihrem PKW von der Kulm-Straße abgekommen und gut 150 Meter abgestürzt.