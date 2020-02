Streik um Arbeitszeit und Lohn vor Ministerium

Für eine Einigung in der kommenden KV-Verhandlungsrunde am Montag gab sich Eva Scherz, Verhandlerin für die Gewerkschaft GPA-djp, optimistisch. „Wenn sich die Arbeitgeber einen Ruck geben“, sei eine Einigung möglich, kündigte sie an. Der mögliche Kompromiss, dass die 35-Stunden-Woche nicht auf einmal, sondern etappenweise eingeführt wird, nannte sie einen „gangbaren Weg“, über den man am Montag sicher sprechen werde.